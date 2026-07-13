Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, çevrede paniğe neden oldu.

Kaza, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.G. (21) idaresindeki 48 BB 068 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.M. (23) yönetimindeki 06 CNL 145 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN ARAÇ ALEV ALDI

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan 06 CNL 145 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüleri ile 48 BB 068 plakalı araçta bulunan S.G. (19) ve M.G. (23) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.G.’nin, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.