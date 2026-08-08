Esenyurt Belediyesi, kent genelinde sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak amacıyla kapsamlı bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. İlçede yaşayan ve aileleri tarafından başvuru yapılan 1071 çocuk için ücretsiz sünnet hizmeti sunuldu.

Çocukların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bu önemli adımı atabilmesi için uzman doktorların görev yaptığı tam teşekküllü hastanelerle özel anlaşmalar sağlandı. Modern tıbbi imkânlarla gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde minikler, herhangi bir sağlık riski taşımadan konforlu bir süreç yaşadı. Belediye yetkilileri, bu anlamlı organizasyonla ailelerin omuzundaki maddi ve manevi yükü bir nebze olsun hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Operasyon süreçlerinin yanı sıra organizasyonun her detayını titizlikle planlayan Esenyurt Belediyesi, miniklerin heyecanına ortak oldu. Sünnet işlemleri tamamlanan 1071 çocuğa, bu özel günlerinde giymeleri için geleneksel ve şık sünnet kıyafetleri hediye edildi.

Kıyafetlerini teslim alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, belediyenin bu inceliği aileler tarafından da takdirle karşılandı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, organizasyonun kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediye yetkilileri ise toplumsal dayanışmayı güçlendiren benzeri sosyal hizmetlerin aralıksız şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Sağlık operasyonlarının başarıyla tamamlanmasının ardından Esenyurt Belediyesi, bu anlamlı dönemi coşkulu bir etkinlikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde belirlenecek tarihlerde çocuklar ve aileleri için geniş katılımlı bir Sünnet Şöleni düzenlenecek. Etkinlik kapsamında miniklerin doyasıya eğlenebilmesi, unutulmaz anılar biriktirebilmesi ve bu özel günü neşeyle hatırlayabilmesi adına belediye tüm imkânlarını seferber edecek. Çeşitli gösteriler, sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle dolu olacak şölen, tüm ilçe halkını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Verilen ücretsiz hizmetten son derece memnun kaldığını ifade eden Merve Sarık, yaşadığı süreci ve memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

Oğlumuzun sünneti için geldik. Bir anne olarak çok mutluyum. Belediyemizin ilgisi ve alakası gerçekten çok güzeldi. Doktorlarımız da çok ilgiliydi. Her şey özenle hazırlanmış ve düşünülmüş. O yüzden çok mutluyum. Bence herkes gönül rahatlığıyla başvurabilir.

SÜNNET

İslam dininde sünnet, Hz. Muhammed'in sözleri, fiilleri ve sahabelerin yaptığı davranışları görüp karşı çıkmayarak onaylaması (takrir) anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci ana kaynağı kabul edilir. Fıkıh dilinde ise farz ve vacip dışında kalan, Peygamber'in yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadet veya davranışları ifade eder