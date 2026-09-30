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Kaynak: AA

Başkentte yapılan trafik denetiminde, "takograf manipülasyon cihazı" belirlenen çekicinin sürücüsü ve araç sahibine ceza uygulandı.

Edilinen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol yapıldı.

Denetimler sırasında durdurulan bir çekicinin takograf sistemi üzerinde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan "takograf manipülasyon cihazı" bulunduğu tespit etildi.

Ehliyetine el konulan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.