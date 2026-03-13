Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir T., motosikletiyle ilerlerken 3 kişi tarafından önü kesildi.

Alkollü olduğu iddia edilen 3 şüpheli, Bekir T.'yi tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Tehditler üzerine cebindeki 400 TL'yi çıkarıp veren Bekir T., motosikletin anahtarının da şüpheliler tarafından alındığını söyleyip polise şikayette bulundu.

Bekir T., kask kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntüyü de polise teslim etti. Görüntüde, şüphelilerin Bekir T.'nin önünü kestiği, tehdit edip cebindeki parayı aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler M.C.I., G.K. ve A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.