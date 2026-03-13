Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir T., motosikletiyle ilerlerken 3 kişi tarafından önü kesildi.

Ankara’da şehir eşkıyaları yol kesti: Hem parasını hem anahtarını aldılar - Resim : 1

Alkollü olduğu iddia edilen 3 şüpheli, Bekir T.'yi tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Tehditler üzerine cebindeki 400 TL'yi çıkarıp veren Bekir T., motosikletin anahtarının da şüpheliler tarafından alındığını söyleyip polise şikayette bulundu.

Ankara’da şehir eşkıyaları yol kesti: Hem parasını hem anahtarını aldılar - Resim : 2

Bekir T., kask kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntüyü de polise teslim etti. Görüntüde, şüphelilerin Bekir T.'nin önünü kestiği, tehdit edip cebindeki parayı aldığı görüldü.

Ankara’da şehir eşkıyaları yol kesti: Hem parasını hem anahtarını aldılar - Resim : 3

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler M.C.I., G.K. ve A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.