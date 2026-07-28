Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz'da trafo arızasından kaynaklı 3 günlük su kesintisi yaşanmasının ardından sosyal medyada birçok kişi, suyun kirli ve kokulu olduğunu öne sürdü.

Altındağ ve Mamak'taki kesintilerin ardından binlerce vatandaşın mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere başvurduğu iddia edildi.

MİDE BULANTISI VE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ

Sosyal medyada binlerce vatandaş tarafından paylaşılan bilgilere göre; çok sayıda kişide aynı anda benzer belirtiler görülmeye başlandı. Vatandaşların en sık dile getirdiği şikayetler arasında mide bulantısı ve kusma, şiddetli ishal ve karın ağrısı, yüksek ateş, ani halsizlik ve bitkinlik yer aldı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu rahatsızlıkların buzlu içecek tüketiminden ya da şebeke sularının kullanılmasından sonra ortaya çıktığını iddia ederken, acil servislerde yoğunluk yaşandığı yönünde paylaşımlar da yapıldı.

ABB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ankara'daki sular sebebiyle vatandaşların hastalanması" iddiaları üzerine, "2026 yılı Temmuz ayında Ankara halkına sunulan içme suyunun düzenli olarak yürütülen kalite kontrollerinin ortalama sonuçları"nı paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Ankara’da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikayetlerinin, "şebeke suyundan kaynaklanabileceği" yönünde çeşitli iddiaların yer aldığı belirtildi.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ANALİZ EDİLİYOR, ANLIK İZLENİYOR



Ankara’da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen suyun, 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır" denildi.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ DOĞRULAMA GELMEDİ

Sosyal medyada büyüyen iddialara karşın, Sağlık Bakanlığı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar kentte herhangi bir salgın hastalığın bulunduğuna ya da rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklandığına dair doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.