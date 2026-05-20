Çankaya ilçesinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.H. yönetimindeki otomobil, Kızılay bölgesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü’nde kontrolden çıktı.
H.H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden Atatürk Bulvarı üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapalı kaldı. Soruşturma sürdürülüyor.