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Kaynak: AA

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü sınavında yarın Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol'u Ankara'da ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadelede ilk düdük saat 19.30'da çalacak.

Avrupa Kupası'na La Laguna Tenerife deplasmanında aldığı 82-75'lik yenilgiyle başlayan başkent temsilcisi, ikinci karşılaşmasında Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Üçüncü haftada ise Umana Reyer'e konuk olan Türk Telekom, sahadan 75-65 mağlup ayrıldı.

İlk üç haftayı bir galibiyet ve iki yenilgiyle tamamlayan mavi-beyazlı ekip, averajla B Grubu'nun altıncı basamağında bulunuyor. Türk Telekom ile aynı galibiyet ve mağlubiyet istatistiğine sahip Siauliai ise sıralamada sekizinci sırada yer alıyor.

İki takım daha önce 2007 yılında karşı karşıya geldi. O dönemde oynanan iki mücadelede de kazanan taraf Türk Telekom olmuştu.