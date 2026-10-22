Kaynak: İHA

Ankara'nın Dikmen ilçesinde 25 yıldır balıkçılık yapan Alper Binici, 2,5 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının müşterilerin ilgi odağı olduğunu belirtti.

25 yıldır Ankara'nın Dikmen semtinde balıkçılık yaptığını aktaran Alper Binici, "Dün yakalanan bu kılıç balığını hem tanıtım olsun diye hem de birkaç müşterimizin siparişi için getirdik. Kılıç balığı 60 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyunda. Balığın kilosunu bin liradan satışa sunacağız. Siparişlerimiz var, akşama doğru kesip müşterilerimize göndereceğiz" dedi.

Binici, kılıç balığının lezzetli bir balık olduğunu ifade ederek, "Kılıç balığının genelde şişi lezzetli oluyor. Kılıç balığı yağlı ve lezzetli bir balıktır, çok ilgi gördü. Daha önceden de 45 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 cm boyunda bir lahoz balığı getirmiştik. Buraya enteresan balıklar geliyor, bazen 10 kiloluk kalkan da geliyor. Bu boyutta kılıç balığı bulmak her zaman nasip olmuyor" diye konuştu.

"HAMSİNİN YANINDA KILIÇ BALIĞI BÜYÜK KALIYOR"

Müşterilerinin kılıç balığına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Binici, "Müşterilerimiz bu kadar büyük balık görmedikleri için şok oluyorlar, tuhaflarına gidiyor. Bizim millet hamsici ve hamsinin yanında kılıç balığı çok büyük kalıyor. Müşterilerimizin hoşlarına gidiyorlar, resim çekinen oluyor. Çocuklar çok ilgi duyuyor. Kılıç balığı seven müşterilerimiz Dikmen'deyiz, bekleriz" şeklinde konuştu.