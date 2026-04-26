Yeni Şafak gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik sert eleştirileri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’daki köşe yazısında bu gerilimin kişisel bir "sevgisizlikten" ziyade, doğrudan reel sektördeki üretim krizine dayandığını iddia etti.

ÜRETİM DURDU, MANŞETLER SERTLEŞTİ

Bozkurt’un aktardığı bilgilere göre, Yeni Şafak grubunun patronajına ait iki büyük sanayi kuruluşunda üretim durma noktasına geldi. Türkiye’nin ilk motor ve traktör fabrikası olan Tümosan ile Balıkesir’deki kâğıt fabrikasında çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı belirtiliyor.

Gazetenin ekonomi yönetimine yönelik sert tutumunun temelinde, yüksek faiz ve sıkılaşma politikaları nedeniyle zorlanan bu üretim tesislerinin durumu yatıyor. Habere göre gazete yönetimi, atılan manşetlerin sadece kendi grupları için değil, benzer sorunları yaşayan tüm "reel sektör" adına atıldığını savunarak geri adım atmıyor.

KÜLLİYE’DEN GELEN TELEFONUN ADRESİ

Kulislerde merak edilen bir diğer konu ise Cumhurbaşkanlığı’nın bu duruma müdahale edip etmediğiydi. Bozkurt, konuyla ilgili şu dikkat çekici ayrıntıları paylaştı:

“Gazeteyi arayan ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, İletişim Başkanı Burhanettin Duran olduğu belirtildi. Duran’ın bu aramayı bir "talimatla" değil, muhafazakar camiadaki saygın kimliğiyle gerçekleştirdiği ifade ediliyor.”

BAKAN ŞİMŞEK: BENİ BİR TÜRLÜ SEVEMEDİLER

Bakan Mehmet Şimşek’in ise kendisine yönelik bu sistematik eleştirilere karşı mesafeli duruşunu koruduğu öğrenildi. Şimşek’in yakın çevresine, söz konusu grup için "Beni bir türlü sevemediler. Ben de bunu çok önemsemiyorum" dediği iddia ediliyor.

YENİ ŞAFAK VE MEHMET ŞİMŞEK ÖYKÜSÜ

Bir süredir Albayrak yönetimine ait olan Yeni Şafak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve politikasıyla uzun bir zamandır barışamadı. Gazete geçtiğimiz günlerde “Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü” şeklinde manşet ile Yeni Şafak açıkça Şimşek’i hedef almıştı.

MEHMET ŞİMŞEK’İN BAHANELERİ

Mehmet Şimşek son zamanlarda enflasyon ile mücadelede uyguladıkları politikalarda başarıya ulaşılamamasının nedeni olarak bahaneler üretmişti. Daha önce ‘kuraklık ve don’ bahane olarak gösteren Şimşek, depremi bile neden göstermişti. Son olarak Şimşek geçtiğimiz günlerde İran savaşı ile artan enerji fiyatlarının enflasyon programını olumsuz etkilediğini söylemişti.