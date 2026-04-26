Marks & Spencer, İngiltere’deki büyük mağazalarından biri için kapatma kararı almaya hazırlanıyor. Walton-on-the-Naze kasabasında bulunan 16 bin metrekarelik M&S Foodhall şubesinin faaliyetlerini durdurmasının değerlendirildiği belirtildi.

Şirket yetkilileri, söz konusu mağazanın uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığını ifade ederek kapatma planının gündemde olduğunu duyurdu. Bölge Müdürü Will Holden ise mağaza rotasyon programı kapsamında bazı şubelerin kapanmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Öte yandan şirket, küçülme adımlarının yanında büyüme stratejisini de sürdürüyor. Kullanılmayan eski depo alanlarında yeni mağazalar açılması planlanırken, Littlehampton ve Luton projeleri öne çıkan yatırımlar arasında yer alıyor.

Walton’daki mağazanın ne zaman kapanacağı henüz netleşmedi. Ancak gelişme, İngiltere’de geleneksel alışveriş caddelerinde yaşanan daralmanın yeni bir örneği olarak yorumlanıyor.