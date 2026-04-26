Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: El-Nino geri dönüyor… Sıcaklar kavuracak

WMO’dan Resmi Uyarı: "Sıcaklık Dalgalarına Hazır Olun"
Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, Cenevre’de yaptığı açıklamada, küresel sıcaklık düzeninin hızla değişmeye başladığını ve 2026 ortasından itibaren El Nino'nun etkili olacağını duyurdu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor geldi: Aşırı sıcaklık artışlarına ve hava düzensizliklerine neden olan El Nino, Mayıs-Temmuz 2026 döneminde yeniden sahneye çıkıyor. İklim modelleri artık "geri dönüşün" kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Takvim Netleşti: Mayıs-Temmuz Arasına Dikkat!
Rapora göre El Nino koşullarının geri dönmesi çok uzak değil. Uzmanlar, Mayıs ve Temmuz 2026 arasındaki dönemin bu büyük hava olayının başlangıcı için en kritik tarih aralığı olduğunu belirtiyor.
Okyanus Isınıyor, Karalar Yanıyor
WMO raporu, Ekvator Pasifik’te net bir değişim saptadı. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesi, sadece deniz canlılarını değil, kara yüzeyi sıcaklıklarını da normalin üzerine çıkaracak.
Nötr Dönem Sona Eriyor
Yılın başında hakim olan "nötr" (doğal) hava koşulları yerini El Nino’ya bırakıyor. İklim modelleri, geçişin tamamlandığını ve sıcaklık artışının önümüzdeki aylarda yoğunlaşacağını gösteriyor.
Yağış Düzenleri Altüst Olacak
Sadece sıcaklık değil, El Nino yağış dengesini de bozuyor. Bazı bölgelerde görülmemiş kuraklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde ise yıkıcı seller ve fırtınalar bekleniyor.
La Nina’nın Serinliği Mazide Kaldı
Dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına gelen La Nina dönemi tamamen bitti. Artık dünyanın önündeki tek tablo, ısınan okyanuslar ve rekor kıran yaz ayları.
"Normalin Üzerinde" Bir Yaz Kapıda
WMO, önümüzdeki üç aylık dönemin neredeyse tüm küresel kara yüzeylerinde "normalin üzerinde sıcaklıklar" ile geçeceğini öngörüyor. Yaz tatili planları bu yıl sıcaklık uyarılarının gölgesinde kalabilir.
Bölgesel Felaketler Kapıda mı?
İklim modelleri, yağış düzenlerindeki bölgesel farklılıkların ciddi boyutlara ulaşacağına işaret ediyor. Tarım arazileri kuraklı uyark tehdidiyle, altyapılar ise ani yağışlarla test edilecek.
İnsanlık İçin "Sıcak" Bir Sınav
BM ve WMO, hükümetleri şimdiden uyarıyor: El Nino’nun yoğunlaşması yüksek ihtimal! Aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları ve enerji talebindeki artış için hazırlıklı olunması gerekiyor.