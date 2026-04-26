26 Nisan 2026 Pazar
Yapay zekadan ömür boyu maaş formülü

300 milyon kişi işsizlik tehdidiyle karşı karşıya. Yapay zekâ yazılımları iş dünyasını kökten değiştirirken, teknoloji devleri çözüm olarak 'evrensel gelir' modelini işaret ediyor.

Yapay zekâ yüzünden, dört yıl içinde 300 milyon kişi, işini kaybetme ya da değiştirme tehlikesi yaşayacak.

Yapay zekâ yazılımlar ve akıllanan makineler iş dünyasında insanın yerini alıyor. Araştırmalara göre çalışma hayatında yapılan işlerin ortalama yüzde 50’si tekrarlanan işlerden oluşuyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu oran üretim ve imalatta yüzde 80’e, muhasebede yüzde 70’e, hizmet sektöründe yüzde 60’a yöneticilerde ise yüzde 20 seviyelerinde.

Dolayısıyla şirketler yatırımı insana değil tekrarlanan işleri mükemmel bir şekilde gerçekleştiren yapay zekâya yapıyor. Sahadan gelen haberler de bunu teyit ediyor.

Henüz birkaç gün önce Meta yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak için iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını söylerken, Nike 1.400 kişinin işine son vereceğini ilan etti.

Öyle ki daha düne kadar firmalar yüksek ücretler sebebiyle yazılımcı istihdam etmekte zorlanırken artık yazılımcıya neredeyse ihtiyaç kalmadı. Sadece yazılımcı değil. Doktor, avukat, muhasebe, finans, eğitim...

Artık hiçbir sektörde garanti iş kalmadı...

Goldman Sachs raporuna göre 2030 yılına kadar 300 milyon iş yapay zekâdan olumsuz bir şekilde etkilenecek.


Sekiz milyarı aşan dünya nüfusu hızla artarken, buna karşılık işsizliği artması hükûmetlerin belki de isteyebileceği en son şey. Nüfus artarken gelirlerin azalması, işsizlik ordusunun büyümesi kaos demek. Peki çözüm ne?

Çözüm olarak evrensel gelir modeli konuşuluyor. İlginç şekildedir ki servetlerine servet katan teknoloji şirketleri bu modeli bir kurtuluş reçetesi olarak sunuyor. Bu isimlerin başında gelen isim Elon Musk.

Her defasında yapay zekânın eninde sonunda her işi insandan daha iyi yapabileceğini söyleyen Musk evrensel gelir modelinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

İki yıl içerisinde yazılımcıların işsiz kalacağını söyleyen Anthropic’in CEO’su Dario Amodei ise yapay zekânın sadece fiziksel değil, stratejik işleri de devralacağını, toplumun bu geçişe ekonomik olarak hazır olmadığını belirtiyor.

Amodei’ye göre, yapay zekânın verimlilik artışı devasa bir sermaye birikimi oluşturacak ancak bu sermayenin tabana yayılması için devletlerin evrensel gelir modeli modellerini şimdiden test etmesi gerekiyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman da “Worldcoin” projesiyle aslında dolaylı olarak bir küresel gelir dağılımı altyapısı kurmaya çalışıyor.

Sermaye belli başlı küresel şirketlerin elinde toplanırken, evrensel gelir modeli çözüm gibi görünebilir. Oysa olan; zekâtı ve yardımlaşmayı emreden İslam’ın hükümlerini bırakıp da servetlerine servet katan küresel şirketlerin ölmeyecek kadar bir gelir ve sosyal kredi sistemi ile insanlığı dijital olarak kontrol etmekten başka bir şey değil...

