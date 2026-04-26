David Gross, bilim dünyasında ses getiren açıklamalarda bulundu. Live Science’a konuşan Nobel ödüllü fizikçi, insanlığın önündeki en büyük sorunun artık yalnızca bilimsel engeller olmadığını, küresel ölçekte varoluşsal tehditlerin öne çıktığını ifade etti.

UC Santa Barbara bünyesinde profesör olarak görev yapan Gross, yakın zamanda 3 milyon dolarlık Özel Atılım Ödülü’ne layık görüldü. Evrimagaci'nin haberine göre Ünlü bilim insanı, zamanının önemli bir kısmını insanları nükleer savaş başta olmak üzere küresel risklere karşı uyarmaya ayırdığını belirtti.

Gross, fiziğin en büyük hedeflerinden biri olarak görülen tüm temel kuvvetleri bir araya getiren birleşik teoriye ulaşmanın yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda insanlığın geleceğiyle ilgili bir mesele olduğunu söyledi. İnsanlığın bu keşfi görecek kadar uzun süre varlığını sürdürebilmesinin belirsiz olduğunu vurguladı.

1970’lerde Frank Wilczek ve H. David Politzer ile birlikte geliştirdiği “asimptotik özgürlük” ilkesiyle tanınan Gross, bu çalışmasıyla modern parçacık fiziğine önemli katkı sundu. Söz konusu keşif, kuarklar arasındaki etkileşimin anlaşılmasında dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Daha sonra sicim teorisi çalışmalarına yönelen Gross, bu teorilerin deneysel olarak test edilmesi için gereken teknolojinin günümüz imkanlarının çok ötesinde olduğunu belirterek, bilimin ilerleyişi kadar insanlığın geleceğinin de kritik önem taşıdığını dile getirdi.