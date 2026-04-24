Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Nisan 2026 dönemine ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporu, toplumun tüm kesimlerinde gelecek 12 aya dair fiyat artış endişesinin tırmandığını gözler önüne serdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde en yüksek artış ve en karamsar tablo yine hane halkı tarafında görüldü. Piyasa katılımcıları, en düşük beklentiye sahip grup olmasına rağmen, tahminleri 1,22 puan artarak yüzde 23,39’a yükseldi. Sanayici ve üreticinin 12 aylık enflasyon beklentisi 0,8 puanlık artışla yüzde 33,70 seviyesine kadar çıktı. En sert yükselen grup olan vatandaşların tahmini 1,67 puan artarak yüzde 51,56’ya geldi.

ŞİMŞEK'TEN 'ENERJİ FİYATI ARTIŞI' BAHANESİ

Üç grupta da enflasyon beklenti tahminlerine dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ‘enerji’ bahanesi geldi. Şimşek X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.”