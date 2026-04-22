Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programına yönelik AKP içinden yükselen "çift taraflı" muhalefet dalgasına karşı sessizliğini bozdu. Özellikle hükümete yakın Yeni Şafak’ın sert eleştirileri, gündeme bomba gibi düşerken Bakan Şimşek, bu eleştirilere Kanal 7 Medya Grubu’nun düzenlediği organizasyonda yanıtladı.

ŞİMŞEK’TEN ELEŞTİRİLERE YANIT: BU BAKIŞ AÇISI MİYOPİK

Ekonomi programının gevşetilmesi ve enflasyonla mücadelede "frene basılması" gerektiğini savunan kesimleri hedef alan Şimşek, bu bakış açısını "miyopik" yani uzağı göremeyen bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Enflasyon düşmeden kalıcı büyümenin hayal olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürürsek büyüme katlanır. 'Mücadele çok oldu, artık duralım' demek, Türkiye'nin gelecekteki büyüme potansiyelini feda etmektir" mesajını verdi. Mevcut programın mükemmeliyetçilik tuzağına düşmeden, ülkeyi küresel şoklara karşı bir kalkan gibi koruduğunu da Şimşek savundu.

'DAHA HAZİNE NE YAPSIN?'

Özellikle reel sektör temsilcilerinin mağduriyetlerini dile getiren parti içi muhaliflere, Hazinenin sırtlandığı yükleri hatırlatarak karşılık veren Şimşek, sağlanan teşviklerin büyüklüğüne dikkat çekti. Şimşek, asgari ücretteki vergi muafiyetinin devlete maliyetinin 1,2 trilyon lira olduğunu, çiftçi kredilerinin faiz yükünün ise yüzde 70'inin yine Hazine tarafından karşılandığını belirtti.

Ayrıca, Hazine garantörlüğünde kullanılmayı bekleyen 192 milyar dolarlık devasa bir kredi hacmi bulunduğunu ifade eden Şimşek, geleneksel sektörlerdeki her bir çalışan için devletin ayda 4 bin 777 lira maaş desteği verdiğini hatırlattı. Bu tabloyu "Çalışanların maaşlarını kısmen biz ödüyoruz" sözleriyle özetleyen Şimşek, muhalif kanada "Daha Hazine ne yapsın?" sorusunu yöneltti.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını ağır şekilde eleştirdiği manşeti gündeme oturmuştu.

Gazetenin "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşeti başarısız ekonomi politikalarının iktidar içerisinde de tartışma yarattığı yorumlarına neden oldu.

Ancak gazetenin bu çıkışına ne Şimşek'ten ne Bakanlıktan ne de Bakanlığın herhangi bir kurmayından yanıt ise gelmedi.