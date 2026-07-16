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Gazeteci Gürbüz evren belediyeye operasyon yapılacağını bilindiğini iddia eden gazetecileri de sert bir dille eleştirdi. Evren ''Kimi gazeteciler de "Ben demiştim" havalarında sosyal medyada caka satıyor. Hadi bir yürüyün gidin be...'' ifadelerini kullandı.





"AYLARDIR BELEDİYEYE OPERASYON YAPILACAĞI KONUŞULUYORDU"



Gürbüz Evren, operasyonun aniden gelişen bir süreç olmadığını, aksine Ankara’daki parti tabanının ve yerel örgütlerin gündemini uzun süredir meşgul ettiğini belirtti. Çankaya sakinlerinin ve parti üyelerinin durumdan haberdar olduğunu aktaran Evren, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki CHP tabanında, il ve ilçe örgütlerinde aylardır Çankaya Belediyesine operasyon yapılacağı konuşuluyordu. İkamet ettiğim Çayyolu'nda beni gören CHP'liler, 'Gürbüz Bey, Hüseyin Can tutuklanacakmış, belediyeye operasyon olacakmış. Bunlar doğru mu?' diye aylardır soruyordu."





Söylentilerin kaynağı belediye meclis üyeleri mi?





Söylentilerin parti örgütleri içinde nasıl yayıldığını da kaleme alan Evren, bilgilerin bizzat belediye içindeki süreçleri yakından takip eden kişilerden çıktığını ifade etti:

"CHP üyeleri bu söylentileri kimden duyuyordu? Elbette ki sürekli muhatap oldukları il ve ilçe yöneticilerinden. Peki, il ve ilçe yöneticileri bu söylentileri kimden duyuyordu? Elbette ki Çankaya Belediye Meclisi'ndeki CHP'li meclis üyelerinden. CHP'li belediye meclis üyeleri bu konuyu kimden duyuyordu? Kimseden duymalarına gerek yoktu. Çünkü onlar, bulundukları ortam nedeniyle belediyede olup biteni zaten uzun süredir biliyor ve her gelişmeden haberdar oluyordu."



"Bunlar başkanı da belediyeyi de yakacaklar"

Evren yazısında belediye meclis üyelerinin kendi aralarındaki uyarılara ve konuşmalara dikkat çeken gazeteci Gürbüz Evren, konunun ciddiyetinin çok önceden kavrandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Mesela bazı CHP'li meclis üyeleri, bazı milletvekilleri ve belediye mensupları için, 'Bunlar başkanı da belediyeyi de yakacaklar' diyordu. Bu sözler, Ankara'daki il ve ilçe örgütlerinde çalkalanıyordu."



"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ YAKLAŞIK 1,5 YILDIR BİLİYORDU"



Operasyon beklentisinin sadece yerel örgütlerle sınırlı kalmadığını, CHP üst yönetiminin de durumdan haberdar olduğunu savunan Evren, genel merkeze yönelik eleştirilerini ise şu sözlerle sıraladı:

"Özgür Özel ve ekibi de Ankara'daki, Çankaya'daki CHP'liler de belediyeye operasyon yapılacağını, başkanın alınacağını yaklaşık 1,5 yıldır biliyor, bekliyordu. En çok da hiçbir karanlık işi olmayan gariban Hüseyin Can biliyor, bekliyordu. Özgür Bey ve ekibinin beklenen operasyona karşı bir planı var mıydı? Örneğin, 'Başkanı da belediyeyi de yakacaklar' diyen Çankaya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleriyle görüştüler mi? Ya da onları duymazdan, bilmezden, görmezden mi geldiler?"



"İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ" AFİŞLERİNE TEPKİ



Son olarak operasyon sonrası belediye tarafından asılan destek afişlerini de eleştiren Evren,

"Pazar gününden itibaren Çankaya'daki billboardlara Hüseyin Can Güner'in üzerinde 'İrademize sahip çıkıyoruz' yazılı fotoğraflarını asmışlar. Adama, 'Daha önce neredeydiniz?' diye sorarlar. 'İrademize sahip çıkıyoruz' diyerek hataların üstünü örtemez, vicdanınızı temizleyemezsiniz... Abileri, hemşerileri yaktınız; Hüseyin Can'ın başını yaktınız." ifadelerini kullandı.



