İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Koray Aydın, uzun yıllar MHP’de siyaset yaptıktan sonra partiden ayrılarak Akşener ile birlikte yeni oluşumun kurucu kadrosunda yer almıştı. TBMM’de grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevleri üstlenen Aydın, partinin teşkilat yapılanmasında etkili isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Aydın’ın adı özellikle Meral Akşener’in genel başkanlığı bıraktığı olağanüstü kurultay sürecinde yeniden gündeme gelmişti. İYİ Parti genel başkanlığı için aday olan Aydın, yarışta istediği sonucu alamamış; kurultayın ardından parti yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle süreç içinde İYİ Parti’den istifa etmişti.

‘GENEL SEKRETERLİK GÖREVİ VERİLEBİLİR’

Ankara kulislerinde İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden Koray Aydın’ın MHP’ye döneceği konuşuluyor. Özellikle son dönemde MHP’de peş peşe gelen il ve ilçe teşkilatı fesihleri, kadro değişimleri ve “yeniden yapılanma” hamlelerinin ardından Aydın isminin yeniden gündeme taşınması dikkat çekti. Parti çevrelerinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milliyetçi hareket içinde geçmişte farklı saflara dağılan isimleri yeniden bir araya getirmeyi hedeflediği yorumları da yapılıyor. Kulislerde Aydın’a MHP yönetiminde genel sekreterlik gibi güçlü bir görev verilebileceği de konuşuluyor.