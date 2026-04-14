Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında seçim dönemine ilişkin iddialarla verilen soruşturma izni siyasi tartışma yarattı. Sürece tepki gösteren Koray Aydın, adaletin eşit uygulanması gerektiğini belirterek iktidara “yargıyı bir araç olarak kullanmayın” çağrısında bulundu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!

Sayın Mansur Yavaş hakkında "seçim mitingi kapsamında belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla" soruşturma izni verilmesi, iktidar açısından trajikomik bir durumdur.

Vatandaş bu duruma artık gülmektedir. Seçimlerde devlet imkanlarını kullanma söz konusu olduğunda hiç bir kişi veya parti, iktidarın eline su dökemez.

Sayın Mansur Yavaş için uygulanan seçimlerde belediye imkanlarını kullanma kriterinin, kamu kurum ve kuruluşları ile iktidarın belediyeleri için uygulanması halinde istisnasız tamamının soruşturulması gerekir. Hiç kimse araştırılmasın, soruşturulmasın veya yargılanmasın demiyoruz.

Tam tersine kanunlar ve kurallar herkese eşit olarak uygulansın diyoruz. Hiç bir ayrım gözetmeden herkes hesabını yargı önünde versin diyoruz.

Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın alnı açık, başı diktir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu algı operasyonundan da alnının akıyla çıkacağına inanıyoruz.

İktidar yetkililerine tavsiyem şudur: Adaletin terazisi ile oynamayın, yargıyı rakiplerinizi saf dışı bırakmak için bir sopa olarak kullanmayın ve adalet kantarının ayarlarını bozmayın.

Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!"