Bahçeli sonrası MHP'nin başına geçmek için hazırlanan İzzet Ulvi Yönter, "MHP'deki ajan" çıkışı sonrası apar topar istifa etmişti. İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası il teşkilatlarında köklü dğeişimler yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Ardahan İl Teşkilatı'nı feshettiklerini açıkladı.

Yalçın'ın açıklamasına göre; Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.

Semih Yalçın, X'ten yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP, son haftalarda bir bir teşkilatlarını feshederken bunun gerekçesini açıklamıyor.

Fakat yönetimi feshedilen eski MHP İstanbul İl Teşkilatı başkanı Engin Akyüz dahil bazı ilçe başkanları, 27 Mart’ta MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e destek vermişti.

TOPLAM 9 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi. Dün ise son olarak MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi.