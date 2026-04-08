Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu cumartesi günü Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşmaya hazırlanan emekli Albay Orkun Özeller’in imza etkinliği öncesinde bir saldırı yaşandığını duyurdu.

Terkoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Özeller’in imza gerçekleştireceği Nergiz Yayınevi standı bir grup tarafından hedef alındı.

Orkun Özeller

STAND BASILDI, YAYINEVİ SAHİBİ DARBEDİLDİ

Paylaşımda, saldırganların yayınevi sahibi Ahmet Acar’ı darp ettiği ve stantta bulunan kitapları dağıttığı belirtildi. Olayın ardından fuar alanında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Aktarılan bilgilere göre, aynı grubun daha önce de yayınevine gelerek Orkun Özeller’in imza etkinliğinin iptal edilmesini istediği ve tehditte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca saldırıdan bir gün önce standa dışkı bırakıldığı da iddialar arasında yer aldı.

ORKUN ÖZELLER: ÖCALAN'LA BARIŞANLAR ORKUN ÖZELLER'DEN RAHATSIZ

Saldırının ardından YENİÇAĞ'a konuşan Özeller, "Ben Ordu'dayım. Henüz Ankara'ya gidemedim. Bu saldırının arkasında Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı var. Abdullah Öcalan ile el skışınlar, barışanlar, on binlerce şehidimizin katili ile hasbihal edenler Orkun Özeller'den rahatsız. Rahatsız olmasalar üzülürüm zaten" dedi.

Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasını bu saldırıya gerekçe gösterebileceklerini söyleyen Özeller, "Ben Devlet Bahçeli'ye hakaret etmedim. Bahçeli'ye 'zürriyetsiz' denildiğinde bu laf karşısında sessiz kaldılar." şeklinde konuştu.

"EYYUP YILDIZ İSTEMESE BU SALDIRI OLMAZ"

Özeller sözlerinin devamında ise çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Özeller, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin pervasızlığı nereden geliyor? Kanunun tanımama, istedikleri gibi şiddete başvurma cesaretini nereden alıyorlar. Etkinliğin yapıldığı ATO Congresium'u Bahçeli'nin danışmanı Eyyup Yıldız işletiyor. O izin vermese, istemese bu saldırı olmaz" dedi.

SÖYLEŞİ DE ENGELLENMİŞTİ

Öte yandan Orkun Özeller’in son dönemde MHP ile açılım süreci eleştirileri nedeniyle gerilim yaşadığı, Adana’da düzenlenmesi planlanan bir söyleşisinin de tehditler nedeniyle engellendiği belirtildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.