TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'nda yer alan Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları standına, aralarında Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı olduğu da iddia edilen bir grup saldırdı.

Saldırıya uğrayan Sorumlu Müdür Barış Yurteri, grubun "Ülkü Ocakları'ndan geldiklerini söyleyerek stantta bulunan 'T.C. Bize Devlet Kursun' isimli kitabı göstererek 'Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız, Devlet Bahçeli'nin memleketinde bu kitabı sattırmayız. Kaldırın lan bu kitabı. Orkun Özeller'in de burada kitaplarını satmayacaksınız' diyerek yaklaşık 20-30 kişilik genç bir grup bütün standı yerle bir etti" ifadelerini kullandığını aktardı. Ayrıca Yurteri'nin başından yaralandığı aktarıldı.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay da saldıran grubun 40-50 kişiden oluştuğunu belirtti.

Saldırıda standa ait masalar kırıldı çalışanlar hedef alındı.

Yurteri'nin Emniyet'teki ifadesi şöyle:

"Ben Adana Tüyap Kitap Fuarı’nda Pankuş Yayınevi standında yetkili olarak bulunmaktaydım. 17 Ocak 2026 günü saat 17.30 sıralarında standın iç kısmındaydım, Ülkü Ocakları’ndan geldiklerini söyleyerek stantta bulunan ‘T.C. Bize Devlet Kursun’ isimli kitabı göstererek ‘Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız, Devlet Bahçeli’nin memleketinde bu kitabı sattırmayız. Kaldırın lan bu kitabı. Orkun Özeller’in de burada kitaplarını satmayacaksınız’ diyerek yaklaşık 20-30 kişilik genç bir grup bütün standı yerle bir ettiler. Ayrıca masanın üzerindeki kitapları da bana doğru fırlattılar. Kitaplardan bir tanesi benim alnıma değdi daha sonrasında polisler standımızın bulunduğu yere gelince diğer şahıslar gittiler. Bu şahısların hiçbirini şahsen tanımıyorum. Biz stantta 2 kişiydik benimle konuşmayı yapan 1.75 boylarında hafif kilolu bıyıklı esmer 30 yaşlarında bir şahıstı. Bu şahsın fırlattığı kitap bana değdi. Ben karşılık vermedim. Daha sonra polislerle polis merkezine geldik. Beni yaralayan ve standımızı dağıtan bütün şahıslardan şikayetçiyim. Maddi zararımız yaklaşık 25 bin TL’dir.”