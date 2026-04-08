Vatandaşlar 28.075,50 TL olan asgari ücret ve 20 bin TL olan en düşük emekli maaşına ve 'bağımsız yargı' isyanlarına devam ederken, araştırma firmaları da yeni anket sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor. PİAR Araştırma yeni anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunları"nı sordu.
Yeni anket PİAR'dan: Vatandaşların yüzde 82,4'ü aynı yanıtı verdi
Vatandaşlar anket firmalarının araştırmalarını merakla takip etmeye devam ederken firmalar da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. PİAR Araştırma'nın yeni anketinden çıkan yüzde 82,4'lük oran gündem oldu.Dilek Taşdemir
Ankette vatandaşların yüzde 6,5'inin yanıtı "diğer" olarak kayda geçti.
"Fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 10,6
"Dış Politika" yanıtı verenlerin oranı yüzde 30,7
"Terör- Güvenlik" yanıtı verenlerin oranı yüzde 42,1
"Göçmen- sığınmacılar" diyenlerin oranı yüzde 50,5 oldu.
"Türkiye'nin en önemli sorunları"nın sorulduğu ankette ilk 3 sırada "Eğitim", "Adalet-Hukuk" ve "Ekonomi-geçim sıkntısı" var.
Türkiye'nin en önemli sorunu "Eğitim" diyenlerin oranı yüzde 57, 9 oldu.
Türkiye'nin en önemli sorununun "Adalet-Hukuk" olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 61,6.
Vatandaşların yüzde 82,4 ise Türkiye'nin en önemli sorununun "ekonomi- geçim sıkıntısı" olduğunu vurguladı.
PİAR Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunları"nı sorduğu yüzde 82,4 oran ile "ekonomi- geçim sıkıntısı"nın ilk sırada yer aldığı yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.