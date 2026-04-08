Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Göztepe, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Yapay zeka Göztepe - Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
İbrahim Doğanoğlu
Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk.
YAPAY ZEKANIN ANALİZİ
Ligde 27 maçta 64 puan toplayan Galatasaray, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile lider durumda. 63 gol atıp sadece 20 gol yiyerek +43 averaj elde ettiler. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Trabzonspor ile kıyasıya rekabet ediyorlar (her ikisi de 63 puanda). Son maçta Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri için bu deplasman onlar için “kazanmak zorunda” hissi veren kritik bir karşılaşma. Deplasmanlarda genellikle dominant oynuyorlar ancak son maçlarda gol yemeden bitirme konusunda zorlandıkları gözlemleniyor.
GÖZTEPE
Göztepe, 27 maçta 46 puanla 5. sırada yer alıyor (12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet; 32 gol atıp 20 gol yediler, +12 averaj). Özellikle kendi sahasında oldukça güçlü bir takım ve evlerinde uzun süredir yenilmiyorlar (6 maçtır mağlubiyet yok). Ligin orta-üst sıralarında rahat bir konumda oldukları için baskısız oynayabiliyorlar ve taraftar desteğiyle zorlu bir deplasman oluşturuyorlar.
GEÇMİŞ MAÇLAR
Galatasaray’ın Göztepe’ye karşı tarihi üstünlüğü oldukça net. Son yıllarda neredeyse her maçı kazanmışlar. Bu sezonun ilk yarısında Rams Park’ta Galatasaray, Göztepe’yi 3-1 mağlup etmişti. Genel istatistiklerde Galatasaray’ın Göztepe karşısında galibiyet oranı %80-90 civarında; Göztepe evinde bile nadiren puan alabiliyor.
GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Göztepe, ev sahibi avantajı ve ateşli İzmir taraftarı sayesinde maç boyunca baskı kurabilir ve taraftar desteğiyle motive olabilir. Ayrıca kontra ataklarda hızlı ve etkili oynayabilmeleri, disiplinli savunmaları (+12 averaj) ile rakipleri için tehlikeli bir takım oluşturuyor.
Galatasaray ise kadro kalitesi ve derinliği açısından rakibine açık fark atıyor. Hücumda yüksek üretkenlikleri (maç başına ortalama 2.3+ gol) ve şampiyonluk motivasyonları, puan kayıplarını onlara pahalıya mal edebilir. Orta saha hakimiyeti ve topa sahip olma konusunda genellikle rakiplerini ezmeleri, Galatasaray’ı öne çıkaran önemli avantajlar arasında.
Buna karşın Galatasaray için bazı riskler de mevcut. Son Trabzonspor mağlubiyetinin morali ve yorgunluk etkisi takım performansını zaman zaman düşürebilir. Deplasmanda savunma konsantrasyonunun zaman zaman azalması, özellikle hızlı geçişlere karşı açıklar verebilir. Ayrıca Göztepe’nin kendi sahasında “ölümüne” mücadele etme ihtimali, Galatasaray için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.
Galatasaray maçın büyük bölümünde topa daha fazla sahip olacak ve pozisyon üretmeye çalışacak. Göztepe ise kompakt savunma ile hızlı geçişlerde tehlike yaratacak. İlk yarıda Göztepe direnç gösterebilir, ikinci yarıda Galatasaray’ın kalite ve rotasyon derinliği öne çıkabilir.
SKOR TAHMİNİ
Göztepe 1-2 Galatasaray