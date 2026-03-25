Emekli albay Orkun Özeller, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e seslenerek "Beyfendi Yaşar Güler'e sarıklı amiral içinize sindi de Mustafa Kemal'in resmini takmaktan intihar edenler orduya almak içinize sindi de bir Ebru Teğmen mi içinize sinmedi?" dedi.

Emekli Albay Orkun Özeller'in dikkat çeken Ebru Teğmen paylaşımı şöyle;

"Başta Ebru Teğmen olmak üzere Mustafa Kemal'in askerleyiz diyen teğmenlerimize hitap ediyorum. Yaşar Güler'e de sesleniyorum.

Beyfendi Yaşar Güler'e sarıklı amiral içinize sindi de, Mustafa Kemal'in resmini takmaktan intina edenleri orduya almak içinize sindi de, bir Ebru Teğmen mi içinize sinmedi? Ebru Teğmen'in davası sürecek ve kazanılacak."

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Emekli Albay Orkun Özeller Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden “Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail’in uşağıdır” paylaşımı sebebiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef aldığı iddiasıyla ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, Emekli albay 17 Eylül’de tutuklanmıştı. (2025)

Özeller hakkında aynı suçlamalarla iddianame hazırlanmış, iki yıl üç aydan altı yıl altı aya kadar hapsi istenmişti. İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi 12 Kasım'da (2025) Orkun Özeller’in tahliyesine karar vermişti.