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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Hurda/Atıl Araçların Toplatılması" genelgesi doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başkent sokaklarındaki denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, hem vatandaşlardan gelen şikayetler titizlikle inceleniyor hem de mahalle aralarında detaylı alan taramaları gerçekleştiriliyor.

Emniyet güçleri bu kapsamlı denetimlerle; sokak aralarında ciddi park sıkıntısına yol açan, çevre sağlığını tehdit eden ve en önemlisi suçlular için elverişli bir saklanma ortamı yaratabilecek atıl durumdaki otomobilleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yürütülen titiz faaliyetler neticesinde, başkentin dokuz merkez ilçesinde (Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan) son iki yıl içerisinde toplam 4 bin 133 adet metruk araç saptandı.

Kamu düzenini sağlamak adına hızla harekete geçen ekipler, bu araçların 3 bin 328'ini bulundukları noktalardan çekerek cadde ve sokakları temizledi. Süreci devam eden 805 hurda otomobil için ilgili resmi kurumlarla yasal yazışmalar başlatılırken, mevzuata aykırı davranan 90 araç sahibine ise idari para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç oluşumunu engelleyip çevresel güvenliği artırmak amacıyla sürdürülen bu operasyonların, başkentlilerin de desteğiyle taviz verilmeden devam edeceğini vurguladı.