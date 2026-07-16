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Kaynak: İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde temizlik amacıyla yakılan alevlerin kontrolden çıkması sonucu müstakil bir konutta yangın meydana geldi.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki boş bir arazide bulunan yabani otları temizlemek isteyen bir vatandaş ateş yaktı. Ancak yakılan ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü ve çevrede yer alan müstakil bir eve sıçradı.

Yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı olurken, alevlerin sıçradığı müstakil evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.