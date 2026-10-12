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Ankara Abisi Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Su Kulaçatan’ın çelişkili açıklamaları ve Cem Özkök’ün paylaşımı dikkat çekerken, resmî makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

SU KULAÇATAN’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yasin Oyanık’la birlikte yardım faaliyetlerinde bulunan ve sosyal medyada “İstanbul Ablası” adıyla tanınan Su Kulaçatan, gözaltı iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kulaçatan, konuyla ilgili resmî bir bilgilendirme olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşte yok sevgilisiyle yedi de, yok bilmem ne oldu da, işte yok kara paraya bulaştı gibi gibi haberlerin önüne geçmek için şu anda resmi olarak yapılmış herhangi bir açıklama zaten yok. Yani gözaltında olduğu doğrudur ama dediğim gibi resmi herhangi bir açıklama daha henüz olmadı."

Kulaçatan, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise Oyanık’ın gözaltında olduğuna ilişkin kesin bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi. Bu kez, “Herhangi bir şey yok. Yani ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım. Benim de tahminlerim bu yönde, onu da size belirtmiş olayım yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın” ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞIM YAPMAMAMIZ İSTENDİ"

Yasin Oyanık’la birlikte yardım faaliyetleri yürüten sosyal medya içerik üreticisi Cem Özkök de konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Özkök, 11 Ekim’de yayımladığı açıklamasında, Oyanık ve avukatının talebi üzerine şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamalarının istendiğini belirtti.

Özkök, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yasin'in ve avukatının ‘bizzat isteği’ üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam, yapmamamız istendi."

ANKARA ABİSİ GÖZALTINDA MI?

Yasin Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı yönündeki iddialar bazı haberlerde yer aldı. Ancak mevcut haberlerde, gözaltı işlemini doğrulayan resmî bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca iddialara konu olan suçlamalar veya soruşturmanın kapsamı hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı da aktarılmadı.

Bu nedenle Yasin Oyanık’ın gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin iddialar henüz resmî makamlarca doğrulanmış değil. Su Kulaçatan’ın birbirinden farklı açıklamaları ve Cem Özkök’ün paylaşımı ise konuyla ilgili belirsizliği artırıyor.