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Muhalif partiler ve geçinemeyen vatandaşların 'erken seçim' çağrıları sürerken, anket firmaları da anket sonuçlarını duyurmaya devam ediyor.

Ank-Ar 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde (2026) 28 ilde gerçekleştirdiği "Seçmen Gündemi Eylül 2026" anketinde seçmenlere "Türkiye'de Ekonominin Yönetimini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Yeni anket sonuçlarına göre genel seçmen kitlesinin yüzde 75,7'si ekonomi yönetimini kötü bulduğunu belirtirken, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 21,8 seviyesinde gerçekleşti. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 2,5 oldu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİNDE ELEŞTİRİ ORANLARI

Parti kırılımları incelendiğinde, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin en yüksek olduğu kitle yüzde 63,7 ile AK Parti seçmenleri oldu. Ancak AK Parti seçmeninin yüzde 32,3'ünün de ekonominin kötü yönetildiğini beyan etmesi dikkat çekti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmeninde ise ekonomiyi kötü bulanların oranı yüzde 62,3'e ulaşırken, iyi diyenler yüzde 34,2'de kaldı.

MUHALEFET SEÇMENİNDE MEMNUNİYETSİZLİK ZİRVEDE

Muhalefet partilerinin seçmen tabanında ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 86,5 sınırının altına düşmedi.

TİP seçmeninin yüzde 100'ü, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 98,7'si, YENİ Parti seçmeninin yüzde 96,1'i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 90,6'sı ve CHP seçmeninin yüzde 87,1'i ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

Ekonominin iyi yönetildiğini söyleyenlerin en düşük olduğu kitle ise yüzde 1,3 ile Zafer Partisi seçmeni oldu.