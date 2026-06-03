Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Google, Haziran ayı Android güncellemeleri kapsamında telefon dolandırıcılıklarını önlemeyi hedefleyen yeni bir arama doğrulama sistemi duyurdu. Yeni özellik, kullanıcıların rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen aramaların gerçekten o kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını doğrulamayı amaçlıyor.

Günümüzde numara sahteciliği ve yapay zekâ destekli ses taklitlerinin artmasıyla birlikte, gelen aramaların güvenilirliğini teyit etmek önemli bir sorun haline geldi. Google’ın geliştirdiği bu yeni çözüm, operatör tabanlı geleneksel sistemlerden farklı olarak doğrudan cihazlar arasında çalışıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Donanım Haber'in derlediği habere göre, yeni sistemde, rehberde kayıtlı bir kişiden gelen aramalarda cihazlar arka planda şifrelenmiş RCS bağlantısı üzerinden iletişim kurarak kimlik doğrulaması yapıyor. Bu sayede, kötü niyetli kişiler numarayı taklit etse veya yapay zekâ ile ses klonlama kullansa bile doğrulama aşamasını geçemiyor.

Eğer karşı taraf aramayı gerçekten başlatmadığını bildirirse, kullanıcıya arayan kişinin beklenen kişi olmayabileceğine dair bir uyarı gösteriliyor.

Özelliğin çalışabilmesi için her iki kullanıcının da Google Kişiler, Google Mesajlar ve Google Telefon uygulamalarını kullanması gerekiyor. İlk aşamada Pixel cihazlarda sunulacak sistemin, ilerleyen dönemde Android 12 ve üzeri sürüme sahip diğer üreticilere de yayılması planlanıyor.