Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Teknoloji WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak

WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak

Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi. Android cihazlarda kullanılan özellik ile fotoğrafsız profil kalmayacak. Profil fotoğrafı bulunmayan hesaplarda adres defterine kayıtlı görseller kullanılacak.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 1

WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıma sunduğu yeni özellikle profil fotoğrafı bulunmayan kişilerin yerine adres defterinde kayıtlı fotoğrafları göstermeye başladı.

1 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 2

Daha önce iOS kullanıcıları için test edilen özellik, Android beta 2.26.21.9 sürümüyle birlikte erişime açıldı. Böylece kullanıcılar, sohbet listelerinde ve bireysel konuşmalarda profil resmi bulunmayan kişileri daha kolay tanıyabilecek.

2 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 3

Yeni sistem, telefon rehberinde kayıtlı kişi fotoğraflarını WhatsApp içerisindeki boş profil görsellerinin yerine otomatik olarak yerleştiriyor.

3 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 4

Kullanıcının herhangi bir ek ayar yapmasına gerek kalmadan çalışan bu yapı, özellikle çok sayıda kişiyle iletişim kuran kullanıcılar için sohbet ekranlarını daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

4 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 5

WhatsApp'ın bu yaklaşımı aslında tamamen yeni değil. Platform, geçmiş yıllarda benzer bir sistemi kullanıma sunmuş ve profil fotoğrafı bulunmayan kişileri adres defterindeki kayıtlı görsellerle eşleştirebilmişti.

5 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 6

Ancak şirket, daha sonra bu özelliği uygulamadan kaldırmıştı. Kaldırılma nedeni hiçbir zaman resmi olarak açıklanmasa da kullanıcılar uzun süredir profil fotoğrafı olmayan hesaplar için yalnızca standart boş avatar görüntüsünü görüyordu. Son beta güncellemesiyle birlikte bu işlev yeniden uygulamaya dahil edilmiş oldu.

6 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 7

Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri, yalnızca profil fotoğrafı olmayan kişilerle sınırlı kalmaması. Bir kullanıcının profil fotoğrafı gizlilik ayarları nedeniyle görüntülenemiyorsa da WhatsApp, cihazdaki adres defteri fotoğrafını kullanabiliyor.

7 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 8

Bu sayede kullanıcılar, karşı tarafın profil resmi erişime kapalı olsa bile sohbet listesindeki kişileri daha hızlı tanıyabiliyor.

8 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 9

Gizlilik tarafında ise WhatsApp, özelliğin tamamen yerel çalıştığını vurguluyor. Kullanılan fotoğraflar yalnızca kullanıcının kendi cihazında bulunan adres defterinden alınıyor ve herhangi bir şekilde diğer kişilerle paylaşılmıyor.

9 10
WhatsApp’ta yeni özellik kullanıma girdi: Fotoğrafsız profil kalmayacak - Resim: 10

Başka bir ifadeyle, bir kişinin rehberinizde kayıtlı fotoğrafı yalnızca sizin cihazınızda görüntülenebiliyor. Sohbet ettiğiniz kişiler veya grup üyeleri bu görseli göremiyor ve kişinin gerçek WhatsApp profil fotoğrafı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro