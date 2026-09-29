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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep’te düzenlenen halk buluşmasında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Kamil Ocak Spor Salonu’nu dolduran kalabalığa hitap eden Ağıralioğlu, adalet, hukuk devleti, toplumsal birlik ve vatandaşların haklarının korunması vurgusu yaptı. Ağıralioğlu, “Hakkı yenilenin hakkını arayacak, milletin hakkına göz dikenlerden hesabını soracağız” dedi.

GAZİANTEP’TE BÜYÜK BULUŞMA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Gaziantep programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen halk buluşmasında yoğun katılım yaşanırken, Ağıralioğlu Gaziantep’te gördüğü ilgi ve karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep’te iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, kentte karşılaştığı vatandaşların samimiyetini ve ilgisini halk buluşmasında daha büyük bir coşkuyla gördüğünü ifade etti.

Ağıralioğlu, Gaziantep’teki buluşmayı yalnızca bir siyasi program olarak değil, vatandaşlarla doğrudan temas kurulan ve ortak beklentilerin dile getirildiği bir buluşma olarak değerlendirdi.

“GÖNÜLLER BİR, UMUTLAR ORTAK”

Gaziantep ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, kentteki birlik ve beraberlik atmosferine dikkat çekti.

Ağıralioğlu, paylaşımında “Gaziantep’te gönüller bir, umutlar ortak…” ifadelerini kullanarak Kamil Ocak Spor Salonu’nu dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

İki gün boyunca Gaziantep’in sokaklarında vatandaşlarla temas ettiklerini belirten Ağıralioğlu, burada gördükleri samimiyetin halk buluşmasında daha geniş bir katılımla karşılık bulduğunu söyledi.

Ağıralioğlu’nun mesajında, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasının ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerinin dinlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

“MİLLETİMİZİN DERDİNİ DE BİLİYORUZ, HAKKINI DA”

Konuşmasında vatandaşların yaşadığı sorunlara ve hak arama vurgusuna dikkat çeken Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde vatandaşın hakkının korunmasının bulunduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin derdini de biliyoruz, hakkını da… Hakkı yenilenin hakkını arayacak, milletin hakkına göz dikenlerden hesabını soracağız!”

Bu sözleriyle adalet ve hak arama konusundaki yaklaşımını ortaya koyan Ağıralioğlu, vatandaşların hukuk karşısında haklarının korunması gerektiğini savundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı’nın Gaziantep’teki mesajlarında özellikle adalet, hukuk üstünlüğü, eşitlik ve vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması başlıkları öne çıktı.

“86 MİLYONU AİLEMİZ BİLİYORUZ”

Ağıralioğlu, konuşmasının önemli bölümünde toplumsal birlik mesajı verdi.

Anahtar Parti olarak vatandaşları herhangi bir kimlik, mezhep veya yaşam tarzı üzerinden ayrıştırmadan kucaklayan bir anlayışı savunduklarını belirten Ağıralioğlu, 86 milyon vatandaşın tamamını aile olarak gördüklerini ifade etti.

Ağıralioğlu, bu yaklaşımı şu sözlerle dile getirdi:

“Biz Anahtar Parti’yiz; ayırmadan, kayırmadan 86 milyonu ailemiz biliyor.”

Bu açıklamayla partisinin toplumsal birlik ve bütünlük anlayışını vurgulayan Ağıralioğlu, Türkiye’de farklı kimlik ve inançlara sahip vatandaşların ortak bir hukuk düzeni içerisinde huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti.

“HUKUKUN ÜSTÜN OLDUĞU BİR MEMLEKET”

Ağıralioğlu’nun Gaziantep konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık ise hukukun üstünlüğü oldu.

Türkiye’nin geleceğine ilişkin hedeflerinden söz eden Ağıralioğlu, vatandaşların kimliğine, mezhebine veya meşrebine bakılmaksızın herkesin ay yıldızlı bayrak altında huzur içerisinde yaşayabileceği bir ülke hedeflediklerini ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında:

“Kimliğine, mezhebine, meşrebine bakmadan herkesin ay yıldızlı al bayrağın altında huzurla yaşayacağı, hukukun üstün olduğu bir memleket hedefine yürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bu mesajıyla Ağıralioğlu, toplumsal birlik ile hukuk devleti anlayışını partisinin hedefleri arasında öne çıkardı.

GAZİANTEP HALKINA TEŞEKKÜR

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep programının ardından kent sakinlerine teşekkür etti.

Gazianteplilerin gösterdiği ilgi ve güvenin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Ağıralioğlu, Kamil Ocak Spor Salonu’ndaki buluşmada yaşanan coşkunun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, Gaziantep’in vatandaşlarına yönelik teşekkür mesajında “Sevgileri, güvenleri ve bu büyük buluşmada bizlere yaşattıkları coşku için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANAHTAR PARTİ’NİN GAZİANTEP MESAJLARI

Gaziantep’te gerçekleştirilen halk buluşmasında Ağıralioğlu’nun açıklamalarında dört temel başlık öne çıktı:

Adalet ve hak arama

Hukukun üstünlüğü

Toplumsal birlik ve eşitlik

Vatandaşların ayrım yapılmadan kucaklanması

Ağıralioğlu’nun açıklamalarında, siyasi görüş ve toplumsal farklılıkların ötesinde ortak bir vatandaşlık anlayışının vurgulandığı görüldü.

Gaziantep buluşması, Anahtar Parti Genel Başkanı’nın vatandaşlarla doğrudan bir araya geldiği programlardan biri olarak gerçekleşirken, Ağıralioğlu’nun konuşmasında partisinin Türkiye’ye ilişkin hedefleri ve siyasi yaklaşımına dair mesajlar da öne çıktı.

Ağıralioğlu, Gaziantep’ten verdiği mesajlarda “ayırmadan, kayırmadan” siyaset anlayışını ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke hedefini vurgularken, halk buluşmasına katılan vatandaşlara teşekkür ederek kentten ayrıldı.