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Kaynak: AA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD’nin İran’a yönelik ablukası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerine sert tepki gösterdi.

"YILDIRMA VE TEHDİT DÖNEMİ SONA ERDİ"

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Kalibaf, ABD yönetiminin tutumunu eleştirerek, "ABD Başkanı'nın, İran milletine karşı sergilediği küstahlık, davranışlarını henüz değiştirmediklerini göstermiştir. Amerikalılar, bu medeni ulusu yok etmeye yönelik yıldırma ve tehdit döneminin sona erdiğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Washington'un İran'a yönelik düşmanca politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Kalibaf, ABD'nin tutumunu değiştirmesi durumunda İran'ın da aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

"SALDIRGANLIĞA SERT VE HIZLI YANIT VERİRİZ"

İran'ın tehdit veya ablukalarla geri adım atmayacağını belirten Kalibaf, olası bir saldırganlığa "sert, pişman edici, kesin ve hızlı yanıtlar verileceğini" aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI: "BİZ SATAMAZSAK KİMSE SATAMAZ"

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kontrol ettiğine ilişkin beyanlarını "hayalperestlik" olarak niteleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, bölgedeki petrol ticareti ve altyapı güvenliğine dair doğrudan mesaj verdi. Kalibaf konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Daha önce de söylediğimiz gibi, hem Amerikalılar hem de diğer ülkeler, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını ve güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını bilmelidir."