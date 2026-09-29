Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' diyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrıları yapmaya devam ederken gelen anket sonuçları dikkat çekiyor. Yeni anket veri analisti Murat Kızılboğa'dan geldi.
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu
Anketçiler art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. Yeni Anket sonuçları ortaya çıktı. 3 ilçede birinci parti belli oldu.Dilek Taşdemir
Murat Kızılboğa, Tekirdağ'ın Çorlu, Mardin'in Midyat, Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinde yaptığı yeni anket sonuçlarını duyurdu.
Yeni ankete göre YENİ Parti iki ilçede fark attı.
DEM Parti ise bir ilçede önde.
İşte üç ilçede düzenlenen yeni anketin sonuçları...
MİDYAT ANKETİ: DEM PARTİ BİRİNCİ PARTİ
Midyat anketine göre birinci parti DEM Parti oldu. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 36,9 olarak hesaplandı.
Midyat anketinin sonuçları şöyle:
Yüzde 36,9 - DEM Parti
Yüzde 35,8 - AK Parti
Yüzde 12,0 - YENİ Parti
Yüzde 3,9 - YRP
Yüzde 3,2 - HÜDA PAR
Yüzde 2,9 - MHP
Yüzde 2,0 - YYP (SP & DEVA)
Yüzde 3,3 - Diğerleri
DENİZLİ'DE YENİ PARTİ FARK ATTI
Merkezefendi anketine göre ise birinci parti YENİ Parti oldu. Merkezefendi anketinin sonuçları şöyle.
Yüzde 44,6 - YENİ Parti
Yüzde 29,3 - AK Parti
Yüzde 6,2 - İYİ Parti
Yüzde 5,0 - DEM Parti
Yüzde 4,8 - MHP
Yüzde 3,2 - ZP
Yüzde 2,3 - YRP
Yüzde 4,6 - Diğerleri
ÇORLU'DA KİM ÖNDE?
Çorlu anketinde de YENİ Parti farkla birinci parti konumunda:
Yüzde 46,8 - YENİ Parti
Yüzde 26,6 - AK Parti
Yüzde 6,8 - DEM Parti
Yüzde 5,8 - İYİ Parti
Yüzde 4,0 - MHP
Yüzde 3,6 - CHP
Yüzde 2,8 - ZP
Yüzde 3,6 - Diğerleri.