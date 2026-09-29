Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu

DENİZLİ'DE YENİ PARTİ FARK ATTI

Merkezefendi anketine göre ise birinci parti YENİ Parti oldu. Merkezefendi anketinin sonuçları şöyle.

Yüzde 44,6 - YENİ Parti

Yüzde 29,3 - AK Parti

Yüzde 6,2 - İYİ Parti