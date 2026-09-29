Yeniçağ Gazetesi
29 Eylül 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu

Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu

Anketçiler art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. Yeni Anket sonuçları ortaya çıktı. 3 ilçede birinci parti belli oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 1

Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' diyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrıları yapmaya devam ederken gelen anket sonuçları dikkat çekiyor. Yeni anket veri analisti Murat Kızılboğa'dan geldi.

1 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 2

Murat Kızılboğa, Tekirdağ'ın Çorlu, Mardin'in Midyat, Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinde yaptığı yeni anket sonuçlarını duyurdu.

2 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 3

Yeni ankete göre YENİ Parti iki ilçede fark attı.

3 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 4

DEM Parti ise bir ilçede önde.

4 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 5

İşte üç ilçede düzenlenen yeni anketin sonuçları...

5 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 6

MİDYAT ANKETİ: DEM PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Midyat anketine göre birinci parti DEM Parti oldu. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

6 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 7

Midyat anketinin sonuçları şöyle:

Yüzde 36,9 - DEM Parti

Yüzde 35,8 - AK Parti

Yüzde 12,0 - YENİ Parti

Yüzde 3,9 - YRP

Yüzde 3,2 - HÜDA PAR

7 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 8

Yüzde 2,9 - MHP

Yüzde 2,0 - YYP (SP & DEVA)

Yüzde 3,3 - Diğerleri

8 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 9

DENİZLİ'DE YENİ PARTİ FARK ATTI

Merkezefendi anketine göre ise birinci parti YENİ Parti oldu. Merkezefendi anketinin sonuçları şöyle.

Yüzde 44,6 - YENİ Parti

Yüzde 29,3 - AK Parti

Yüzde 6,2 - İYİ Parti

9 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 10

Yüzde 5,0 - DEM Parti

Yüzde 4,8 - MHP

Yüzde 3,2 - ZP

Yüzde 2,3 - YRP

Yüzde 4,6 - Diğerleri

10 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 11

ÇORLU'DA KİM ÖNDE?

Çorlu anketinde de YENİ Parti farkla birinci parti konumunda:

Yüzde 46,8 - YENİ Parti

Yüzde 26,6 - AK Parti

11 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 12

Yüzde 6,8 - DEM Parti

Yüzde 5,8 - İYİ Parti

12 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 13

Yüzde 4,0 - MHP

Yüzde 3,6 - CHP

Yüzde 2,8 - ZP

Yüzde 3,6 - Diğerleri.

13 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 14
14 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 15
15 16
Yeni ankette şaşırtan sonuç: 3 ilçede birinci parti belli oldu - Resim: 16
16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro