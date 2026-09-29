Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti
Sosyal medyada binlerce kişiye ulaşan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi. İzmir'de yaşanan kazanın ardından ünlü fenomenin hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi. Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre Kahraman'ın kullandığı motosiklet ile bir tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan fenomen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kahraman, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
MOTOSİKLET İÇERİKLERİYLE TANINIYORDU
Motosiklet camiasının sevilen isimlerinden Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınıyordu.
Kahraman, sosyal medya hesaplarından trafik güvenliği, bilgilendirici tavsiyeler, motorcu hakları ve mizahi motovlog videoları paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyordu. YouTube'da 40 binin üzerinde abonesi ve 35 milyondan fazla izlenmesi bulunuyordu.