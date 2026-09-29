Yeniçağ Gazetesi
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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti

Sosyal medyada binlerce kişiye ulaşan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi. İzmir'de yaşanan kazanın ardından ünlü fenomenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti - Resim: 1

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti - Resim: 2

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi. Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti - Resim: 3

Edinilen bilgilere göre Kahraman'ın kullandığı motosiklet ile bir tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan fenomen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti - Resim: 4

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kahraman, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Sosyal medya fenomeni 'Motovlogcu Dayı' feci kazada hayatını kaybetti - Resim: 5

MOTOSİKLET İÇERİKLERİYLE TANINIYORDU

Motosiklet camiasının sevilen isimlerinden Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınıyordu.

Kahraman, sosyal medya hesaplarından trafik güvenliği, bilgilendirici tavsiyeler, motorcu hakları ve mizahi motovlog videoları paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyordu. YouTube'da 40 binin üzerinde abonesi ve 35 milyondan fazla izlenmesi bulunuyordu.

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