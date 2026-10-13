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ABD'li teknoloji devlerinin kapalı yapay zekâ sistemlerine odaklandığı bir dönemde Çinli laboratuvarların açık kaynaklı çözümlerle geniş kullanıcı kitlelerine ulaşması, sektördeki pazar payı dengelerini değiştirdi. GitHub ve Hugging Face gibi geliştirici platformlarında Çin menşeili yapay zekâların yoğun ilgi görmesi üzerine harekete geçen ABD merkezli yeni bir girişim, kapalı modellere yüksek verimlilik sunan açık kaynaklı bir alternatif geliştirdi.

ESKİ GOOGLE ÇALIŞANLARINDAN DEVASA AÇIK MODEL

Google DeepMind bünyesinden ayrılan uzmanlarca kurulan Reflection AI imzalı Beam, 501 milyar parametrelik yapısıyla dikkat çekiyor. Açık ağırlıklı mimariye sahip olan yapay zekâ, şirketlerin modeli kendi donanımlarında çalıştırmalarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine imkan tanıyor. Böylece kapalı modellere kıyasla hem veri kontrolü artıyor hem de kullanım maliyetleri geriliyor.

23 BİNYAR PARAMETRE İLE YÜKSEK VERİMLİLİK

Devasa yapısına rağmen kaynak kullanımını optimize eden model, Uzmanlar Karması (Mixture of Experts - MoE) mimarisinden faydalanıyor. İşlem esnasında toplam 501 milyar parametre yerine yalnızca ihtiyaç duyulan 23 milyar parametreyi aktif hale getiren sistem, yüksek işlem gücü gereksinimini minimize ediyor. Model; kod yazımı, çok adımlı akıl yürütme ve yapay zekâ ajanlarının karmaşık görevlerini yürütme odaklı tasarlandı.

ÇİNLİ RAKİPLERE KARŞI HESAPLAMA GÜCÜ AVANTAJI

Geliştirici ekibin paylaştığı performans verilerine göre Beam, Doğu menşeili açık kaynaklı yapay zekâ çözümleriyle doğrudan rekabet ediyor. Test sonuçlarında rakip sistemlerle benzer akıl yürütme başarısı sergileyen yapay zekânın, çıkarım (inference) aşamasında üç ila dört kat daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Aralarında Nvidia’nın da bulunduğu yatırımcıların desteğini arkasına alan girişim, modelin teknik dokümanlarını ve ağırlık dosyalarını geliştiricilerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Modelin sahada sağlayacağı maliyet avantajı ve pratik performansı, açık kaynaklı yapay zekâ pazarındaki geleceğini belirleyecek.