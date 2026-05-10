Müzik dünyasının parlayan yıldızı Dua Lipa, imaj haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a savaş açtı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen televizyon modellerinin karton ambalajlarında kendi görüntüsünün izinsiz ve bedelsiz kullanıldığını fark eden Lipa, 15 milyon dolarlık bir tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

"BİLGİM VE KONTROLÜM DIŞINDA KULLANILDI"

Dava dilekçesinde yer alan iddialar oldukça sert. Yıldızın yüzünün "bilgisi dışında, hiçbir söz hakkı veya girdisi olmadan" kitlesel bir pazarlama kampanyasının parçası yapıldığı savunuldu. Şirketin, imaj kullanımının durdurulması yönündeki talebi reddettiği ve bu süreçte "küçümseyici ve duygusuz" bir tavır sergilediği öne sürüldü.

AUSTİN CİTY LİMİTS FOTOĞRAFI KRİZ ÇIKARDI

Anlaşmazlığın merkezinde, Lipa’nın 2024 yılındaki Austin City Limits Festivali'nde çekilen ve telif hakları kendisine ait olan bir fotoğrafı bulunuyor. Davayı ilginç kılan en önemli detaylardan biri, tüketicilerin Samsung’un X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımlarına yaptığı yorumların delil olarak sunulması. Dilekçede yer alan; “Televizyon almayı planlamıyordum ama kutuyu görünce almaya karar verdim” ve “O televizyonu sırf Dua Lipa var diye alırdım” şeklindeki ifadeler, Lipa’nın görüntüsünün Samsung’un satış rakamlarına doğrudan katkı sağladığının kanıtı olarak gösterildi.