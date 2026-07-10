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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılmak için Antalya’ya giden Bilir ailesi, dönüş yolunda 05 AER 839 plakalı Tofaş Fiat Doblo marka hafif ticari araçla seyir halindeydi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI

Mehmet Bilir’in kullandığı hafif ticari araç, Osman Şahin yönetimindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç şarampole savruldu.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Bilir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE VE OĞLU HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Mehmet Bilir’in ağabeyi Yavuz Bilir ile annesi Fatma Bilir, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü Osman Şahin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGEDE SIK SIK KAZA YAŞANDIĞI İDDİASI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge sakinlerinden Yılmaz Kara, yol yapım çalışmalarının sürdüğü noktada sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade etti.

Cenaze dönüşü yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, Amasya’da büyük üzüntüye neden oldu.