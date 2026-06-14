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Kaynak: AA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, kentte "Altunlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında toplam 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 63 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan şüphelilerden 22'sinin halihazırda başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

Operasyon doğrultusunda suç örgütü üyelerine ait olduğu ve suçtan kaynaklandığı tespit edilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 7 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların karıştığı belirlenen suçlar ise şu şekilde sıralandı:

Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak,

Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit,

Nitelikli yağma,

Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla kasten yaralama,

Tefecilik.

Soruşturma dosyasına giren belgeler arasında, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği kurşunlama eylemlerine ait güvenlik kamerası kayıtları ile emniyet ekiplerinin operasyon anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.