Can Uzun için çok konuşulacak iddia: 'Galatasaray veya Fenerbahçe...'

'BU TAKIMIN BİR NUMARALI YILDIZI KENAN'DIR'

Ayrıca takımın bir numaralı yıldızının Kenan olduğunu belirten Sinan Engin, "Kenan Yıldız her türlü savunmaya karşı fark yaratabilecek bir oyuncu. Yazık ki ilk yarıda onu izleyemedik. Bana göre bu takımın bir numaralı yıldızı Kenan'dır." diye konuştu.