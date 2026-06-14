Can Uzun için çok konuşulacak iddia: 'Galatasaray veya Fenerbahçe...'

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yarattı.
Karşılaşma boyunca rakip savunmayı aşmakta güçlük çeken Ay Yıldızlılar'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri eleştirildi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yarattı.
Karşılaşma boyunca rakip savunmayı aşmakta güçlük çeken Ay Yıldızlılar'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri eleştirildi.
MONTELLA: 'ELEŞTİRİLERE HER ZAMAN SAYGI DUYDUK'
Oyuncu tercihleri üzerinden gelen eleştirilerek maç sonu yanıt veren Montella, “Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk." ifadelerini kullandı.
DENİZ GÜL VE CAN UZUN KARARLARI SORGULANDI
Montella'nın gole ihtiyaç duyduğumuz dakikalarda Deniz Gül'ü kenarda bekletmesi ve son anlarda oyuna sürmesi kadar Can Uzun'a hiç şans vermemesi de çok tartışıldı.
İLK DÜŞÜNMESİ GEREKEN İSİMLER ARASINDAYDI
Eintracht Frankfurt'ta etkileyici bir sezon geçiren 20 yaşındaki genç yetenek kilit açma konusunda yedek kulübesinde Montella'nın ilk düşünmesi gereken isimler arasında yer alıyordu.
KARARININ GEREKÇESİNİ MAÇ SONU AÇIKLADI
İlk hamlesini devre arasında Kenan Yıldız'ı oyuna alarak yapan Montella, Can Uzun'u 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletti.
Bu kararını ise "Can’ı forvet arkasında daha iyi görüyorum. Ancak Arda’yı merkeze çekince oyunda tutmak istedim. Farklı bir şeyler yapmak istedik." diye açıkladı.
MONTELLA'YA CAN UZUN TEPKİSİ
İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya maçında 1 gol, 1 asistle oynayarak skor katkısıyla Dünya Kupası öncesi hazır bir görüntü veren Can Uzun'un ilk maçta Avustralya karşısında oyuna girmemesine tepki yağdı.
SİNAN ENGİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA
Montella'nın Can Uzun'u oyuna almamasını eleştiren isimlerden biri de Sinan Engin oldu.
Engin konuyla alakalı çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
'GALATASARAY VEYA FENERBAHÇE FORMASI GİYSEYDİ...'
Asist Analiz Youtube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Sinan Engin, "Can Uzun bugün Galatasaray veya Fenerbahçe forması giyiyor olsaydı Montella onu oynatırdı. O zaman kendisine yer bulurdu." diyerek bu iki takımda oynayan oyuncuların kayrıldığını ima etti.
'BU TAKIMIN BİR NUMARALI YILDIZI KENAN'DIR'
Ayrıca takımın bir numaralı yıldızının Kenan olduğunu belirten Sinan Engin, "Kenan Yıldız her türlü savunmaya karşı fark yaratabilecek bir oyuncu. Yazık ki ilk yarıda onu izleyemedik. Bana göre bu takımın bir numaralı yıldızı Kenan'dır." diye konuştu.
'BU TERCİHLER AMATÖRCEYDİ'
Montella'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Sinan Engin, "2-0 gerideyken sahaya iki savunmacı sokuyorsanız burada sorgulanması gereken kararlar vardır. Bu tercihler amatörceydi." dedi.