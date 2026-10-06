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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve ORDUSİAD Önceki Başkanı İdris Altunel, İtfaiye Haftası dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Altunel, “Canımızı ve malımızı koruyan cesur yüreklere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ORDUSİAD) Önceki Başkanı İdris Altunel, İtfaiye Haftası dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi.

“TOPLUMUMUZUN GİZLİ KAHRAMANLARI”

İtfaiyecilerin gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Altunel, ziyaretinin yalnızca İtfaiye Haftası’nı kutlamak amacı taşımadığını belirtti.

Altunel, “Toplumumuzun gizli kahramanlarına, her an hayatını tehlikeye atarak bizlerin canını ve malını koruyan cesur yüreklere yürekten bir teşekkür sunmak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“ORDU İTFAİYESİYLE GURUR DUYDUM”

Ordu İtfaiyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldığını belirten Altunel, teşkilatın hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ülkemizin en başarılı itfaiye teşkilatlarının başında gelen Ordu İtfaiyemizin yaptığı hizmetleri istişare edince şahsım ve Ordumuz için gurur duydum. Hoş sohbetleri ve mesleğe olan aşklarının yansıması bizlere gurur verdi” dedi.

UMUT ALAN VE İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan başta olmak üzere tüm personele teşekkür eden Altunel, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Şahsım olarak her daim sizlerle gurur duyuyorum ve her daim yürekten destekliyorum. İyi ki varsınız…”