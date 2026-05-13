Altınordu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların güvenliğini sağlamak ve kent estetiğini korumak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini Yeni Mahalle’de sürdürdü. Ekipler, cadde ve sokaklarda kaldırımları işgal eden tezgâh, ürün, duba ve araçlara müdahale etti.

Denetimlerde işgal oluşturan materyaller kaldırılırken, işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca ana arterlerde izinsiz asılan afiş ve görsel materyaller de ekipler tarafından toplandı.