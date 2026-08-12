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Haluk Levent'in Ahbap'ına yönelik soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazze için toplandığı söylenen 44 milyon lira, altına çevrildi. Altınların saklanması için bankadan kiralanan kasa açıldı. Kasada altın değil, ilaç çıktı.

ALTINLAR NEREDE?

Ahbap Derneği’nin kasasında bu yıl başı itibariyle 44 milyon lira vardı. Bu para 14 Ocak’ta ‘Gazze için’ açıklamasıyla döviz bürosuna havale edilerek, 1.012.970 dolara çevrildi. Doları elden teslim alan Haluk Levent, iki gün sonra aynı parayla altın aldı. Altının bankada kasada saklanması gerekiyordu. Polis 6 Ağustos’ta kasayı açtı. İçinden altın değil, bir kutu Tylolhot, vitamin, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktı.