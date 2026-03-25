Ünlü ekonomi yazarı Emre Alkin, altına dair Ekonomim Gazetesi’ndeki köşe yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'KISA VADEDE FAİZ KAZANDI'

Artık güvenli liman olarak görülen altının ikinci plana kaydığını söyleyen Alkin, dünyanın artık değiştiğini söyledi. ABD tahvilleri, yüksek faiz ortamı, doların rezerv para gücü ve gelişmiş finansal araçlar altına ciddi rakipler olduğunu belirten Alkin, “Eskiden savaş çıktığında yatırımcı altına kaçardı. Bugün ise aynı yatırımcı önce şu soruyu soruyor: “Faiz kaç?” Eğer faiz yüksekse, altın ikinci plana düşüyor” dedi.

ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyen Alkin, “Yani savaş yukarı çekti, faiz aşağı itti. Bu iki güç çarpıştı ve kısa vadede faiz kazandı” ifadelerini kullandı.

'BU DENGE YENİ REKORLARIN BASAMAĞI HALİNE DE GELEBİLİR'

Altında düşüş olsa da büyük oyuncuların önemli bir kısmının halen yukarı yönlü konuştuğunun altını çizen Alkin, şu ifadeleri kullandı:

“İran savaşı bize altının gözden düşmediğini, sadece yatırımcının davranış biçiminin değiştiğini gösterdi. Bu 4100 - 4.500 dolar seviyesi bir zayıflık işareti değil; belki de yeni bir denge arayışı. Ve eğer büyük kurumların dediği doğruysa, bu denge noktası ileride yeni rekorların basamağı haline de gelebilir.”