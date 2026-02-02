Piyasalar üst üste gelen rekorlar sonrası sert düşüş yaşıyor. 2025 yılını rekorla kapatan altın, 2026 yılında da yükselişini sürdürmesinin ardından son günlerde sert düşüş yaşıyor. Jeopolitik riskler nedeniyle artan altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı adayının belli olması ve ABD ile İran arasında müzakere yapılmasına ilişkin beklentilerin yükselmesi ile birlikte düşüşe geçti.

Sert satışların olduğu piyasada ons altın yeni haftaya yüzde 4,07 düşüşle 4 bin 667 dolardan başladı. Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 4,21 değer kaybederek 7 bin 84 liradan satılırken çeyrek altın ise yüzde 4,18 düşüşle 11 bin 563 liradan işlem görüyor. Tam altın fiyatı ise yüzde 4,51 azalarak 45 bin 887 lira oldu.

GÜMÜŞTE BÜYÜK KAYIP

Piyasalarda altının yanı sıra gümüş de sert düşüş yaşıyor. Tarihinde ilk kez 100 dolar barajını aşan gümüşün ons fiyatı yeni haftaya sert düşüşle başladı. Piyasanın en değerli ikinci metali olan gümüş yüzde 10 değer kaybıyla 76,25 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün devam etmesini bekliyor. Bağımsız yorumcu Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” dedi. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını belirtti.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar ve euro kurlarında sınırlı hareket görülüyor. Dolar güne yüzde 0,05 yükselerek 43,52 liradan başlarken euro ise yüzde 0,01 değer kazanarak 51,62 liradan işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki FED Başkanı olarak aday göstermesinin de etkisiyle, önceki seansta yaklaşık yüzde 1 yükseldikten sonra 97'nin üzerinde kaldı.