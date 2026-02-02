Galatasaray’da transfer mesaisi sürerken Süper Lig’i karıştıracak bomba bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilmişti: Jhon Duran için Galatasaray iddiası
Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u kendi sahasında 4-0 yenen Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer iddia ortaya atıldı. Maçın ardından konuşan ünlü muhabir Haluk Yürekli, Fenerbahçe’den kesin olarak ayrılması beklenen Jhon Duran'ın Galatasaray'a teklif edildiğini söyledi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaraylı futbol yorumcusu Haluk Yürekli, Süper Lig’i karıştıracak bomba bir transfer iddiasında bulundu.
ICARDI GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?
İlk olarak Icardi transferine değinen Yürekli, sarı-kırmızılı yönetimin Arjantinli golcüyü göndermeyi düşünmediğini ve sözleşme konusunun seçim sonrasına bırakıldığını ifade etti.
FENERBAHÇE’DE İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ
Yürekli, aynı zamanda Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen Jhon Duran ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun gözden çıkardığı 22 yaşındaki santrfor için Sarı - Lacivertliler kulüp arıyor. Satış listesindeki golcü oyuncu için Lille’den sonra Tottenham ve Leeds United devreye girdiği haberleri Avrupa basınında da yer aldı.
Duran’ın birçok takıma teklif edildiğini belirten Yürekli, bombayı patlattı.
‘JHON DURAN GALATASARAY’A ÖNERİLDİ'
Haluk Yürekli, teklif edilen takımların başında Galatasaray’ın geldiğini belirterek "Jhon Duran herkese teklif edilmiş. Teklif edilen takımlardan biri de Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Yürekli’nin bu iddiası gündemi derinden sarsarken henüz Jhon Duran ile ilgili net bir transfer açıklaması yok.