Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde zayıflayan dolar ve yükselen jeopolitik riskler, altın fiyatlarını adeta rekor üstüne rekor kırdırdı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV'ye yaptığı açıklamada, altının artık yalnızca bir yatırım aracı değil, sarsılan küresel sisteme karşı güçlü bir "ikame para" haline geldiğine dikkat çekti.

Hızlı yükselişten sonra piyasalarda kısa vadeli düzeltmelerin (kâr satışlarının) kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI YARATACAKTIR"

"Altındaki ana trend yukarı yönlüdür" diyen Yıldırımtürk, "Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürdükçe bu eğilim korunur. Olası kısa vadeli geri çekilmeler, henüz trene binememiş yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratacaktır" sözlerini sarf etti.

'AL-SAT' YAPANA KRİTİK UYARI

Yıldırımtürk, kısa vadeli düşünen yatırımcılar için risklerin yükseldiğine dikkat çekti. Yıldırımtürk, "'Ben altın alayım bir ay sonra satarım' diyenler için mevcut seviyeler büyük riskler barındırıyor" dedi.