Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye haritasında, sarı kodlu bölgeler işaretlendi.
İçişleri uyardı: Bugün ve yarın fırtına ile sağanak vuracak… İşte sarı kodlu iller listesi
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ile fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.
Bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt’in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Antalya’nın doğusunda da kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da kuvvetli; İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Batı Akdeniz, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın doğusunda kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Fırtına akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Güney Ege’de ise yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğu, akşamdan sonra batı ve güneybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtına cuma sabah kuzeyde, öğleden sonra güneyde azalacak. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın iptal
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferlerini iptal etti. Diğer güzergâhlarda ulaşım normal devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesi riski sürüyor.
Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise normallere yakın seyredecek. Rüzgâr genellikle güney yönlerden hafif-orta kuvvette esecek; Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 km/s) olarak etkili olacak.
Yapılan uyarılar Kuvvetli yağış uyarısı
Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın 40-60 km/s hızla eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli karlı bölgelerinde çığ riski bulunduğundan gerekli önlemler alınmalı.
Bölgelerimizde hava özeti
Marmara: Parçalı çok bulutlu, sabah güney ve doğu, gece Trakya’da yağmur ve sağanak etkili.
Ege: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşam Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgâr (40-60 km/s).
Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’da aralıklı yağmur ve sağanak.
İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, genel yağmurlu; kuzeydoğu karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, sabah Bolu ve Düzce’de yağmurlu.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmurlu; iç kesimlerde kuvvetli rüzgâr, yükseklerde çığ riski.
Doğu Anadolu: Çok bulutlu, güney ve batıda karla karışık yağmur ve kar; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari’de yerel kuvvetli. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis.
Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa kuzeyinde yerel kuvvetli yağış.
