İçişleri uyardı: Bugün ve yarın fırtına ile sağanak vuracak… İşte sarı kodlu iller listesi

Bölgelerimizde hava özeti



Marmara: Parçalı çok bulutlu, sabah güney ve doğu, gece Trakya’da yağmur ve sağanak etkili.

Ege: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşam Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgâr (40-60 km/s).

Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’da aralıklı yağmur ve sağanak.

İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, genel yağmurlu; kuzeydoğu karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, sabah Bolu ve Düzce’de yağmurlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmurlu; iç kesimlerde kuvvetli rüzgâr, yükseklerde çığ riski.