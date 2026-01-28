Bankacılık sektörü, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlar için promosyon musluklarını sonuna kadar açtı. Özel bankalar arasındaki kıyasıya rekabet, emeklilere sunulan nakit ve ek ödül tutarlarını tarihi zirvelere taşıdı.
Bankaların promosyon yarışında rekor 27 bin TL’ye dayandı
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş promosyonlarında rekabet kızıştı. Bankalar müşteri kapmak için tekliflerini güncellerken nakit destek ve ek ödüllerle birlikte sunulan toplam rakam 27 bin TL seviyesine kadar yükseldi. İşte banka banka güncel promosyon listesi ve detaylar.Derleyen: Murathan Demircioğlu
Zirve Yarışında İki Dev İsim
Promosyon yarışında ipi göğüsleyen kurumlar, toplamda 27 bin TL'ye varan teklifleriyle DenizBank ve Yapı Kredi oldu.
DenizBank, 12 bin TL nakit promosyonun yanında, sunduğu özel ayrıcalıklar ve ek kampanyalarla 15 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin TL'lik bir paket sunuyor.
Yapı Kredi ise 15 bin TL'lik yüksek nakit promosyonunu, 12 bin TL'lik ek ödüllerle destekleyerek aynı zirveyi paylaşıyor.
25 Bin TL Bandında Sıkı Takip
Zirve ortaklarını, sundukları cazip fırsatlarla Albaraka Türk, ING ve Türkiye İş Bankası takip ediyor.
lbaraka Türk ve ING, toplamda 25 bin TL'ye varan ödeme taahhüdünde bulunuyor. Özellikle ING, 15 bin TL’lik koşulsuz nakit desteği ile dikkat çekiyor.
Türkiye İş Bankası ise emeklilere 24 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunarak yarışta "ben de varım" diyor.
Orta Segment ve Kamu Bankalarının Durumu
Rekabetin diğer güçlü oyuncularından Garanti BBVA ve TEB, toplamda 21 bin TL seviyesinde konumlanırken, QNB 20 bin 400 TL ile bu gruba eşlik ediyor. Akbank ise 15 bin TL nakit ve ek ödüllerle toplamda 17 bin 500 TL'lik bir teklif sunuyor.
Kamu bankaları cephesinde ise durum daha standart bir seyir izliyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, ek koşul veya ödül karmaşasına girmeden doğrudan 12 bin TL nakit promosyon sunmaya devam ediyor.
İmza Atmadan Önce "Ek Koşullara" Dikkat!
Uzmanlar, emeklileri rakamların cazibesine kapılmadan önce detayları incelemeleri konusunda uyarıyor. Yüksek tutarlı promosyonların büyük bir kısmı, "Ek Promosyon" adı altında veriliyor. Bu tutarları hak edebilmek için fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcama sözü veya belirli bankacılık ürünlerini kullanma şartı aranabiliyor.