Bankaların promosyon yarışında rekor 27 bin TL’ye dayandı

Zirve Yarışında İki Dev İsim

Promosyon yarışında ipi göğüsleyen kurumlar, toplamda 27 bin TL'ye varan teklifleriyle DenizBank ve Yapı Kredi oldu.

DenizBank, 12 bin TL nakit promosyonun yanında, sunduğu özel ayrıcalıklar ve ek kampanyalarla 15 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin TL'lik bir paket sunuyor.

Yapı Kredi ise 15 bin TL'lik yüksek nakit promosyonunu, 12 bin TL'lik ek ödüllerle destekleyerek aynı zirveyi paylaşıyor.