Padişahların vazgeçemediği 5 tarihi tatlı... Sultanlara layık lezzetler

Osmanlı İmparatorluğu'nda sofra kültürü, beslenmenin ötesinde bir zarafet, kudret ve estetik sembolü olarak kabul ediliyordu.

Saray mutfağının (Matbah-ı Amire) dünyaca ünlü bir lezzet durağına dönüşmesini sağlayan "ağız tadı" tutkusu, her biri farklı bir hikayeye sahip efsanevi tatlıları günümüze taşıdı.

Fatih Sultan Mehmet’ten II. Abdülhamid’e kadar uzanan süreçte, padişahların tercihleriyle şekillenen bu tarifler tarihin derinliklerinden günümüz sofralarına ilham vermeye devam ediyor.

İşte saray hiyerarşisinden askeri geleneklere kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden o unutulmaz lezzetler: