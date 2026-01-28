Altın fiyatlarında yükseliş ve rekorlar devam ediyor. Gram altın 7 bin 414 TL ile yeni zirve seviyesini görürken ons altın da 5 bin 311 dolar ile yeni bir rekora imza attı. Altın yatırımcıları hareketliliği takip ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, Mynet'e altın ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ile ilgili değerlendirmesinde piyasayı işaret ederek sadece altın özelinde değil, altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırın da teknik olarak okunamayan bir süreçte olduğunu söyledi.

"Emtia savaşları başladı dünyada." diyen Memiş, Amerika'nın bu savaşı altın için başlattığını, Çin de gümüş tarafından bu savaşın devam ettiğini ifade etti. Diğer endüstriyel metallerin de arkadan geldiğine dikkat çeken Memiş, teknik ve mantık olarak bir seviye söylenin imkansız olduğunu, "belirsiz bir süreç de var" değerlendirmesi yaparak anlattı.

'DİJİTAL PARALARA GEÇİŞ OLACAK'

"Artık bu filmin arkası yani bu senaryonun arkası artık mantık olarak yorumlamak lazım." diyen Memiş İnsanların artık fiyata değil, miktara odaklanması gerektiğini altını çizdi. Memiş insanların artık 'altın sahibi olacağız mı?' diye düşünmesi gerektiğini vurguladı. 2023 yılında büyük bir resetleme olacağını söyleyen Memiş, bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi olduğunu belirtti. Dijital paralara geçiş olacağını duyuran Memiş "Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Altını veya değerli metalleri böyle okumak lazım. Dünyada tam emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde, o yüzden teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda" ifadelerini kullandı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Memiş, altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Altında yükselişin devam edeceğini söyleyen Memiş "Altın her zaman fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia. Zaten böyleydi ve böyle olmaya devam edecek" dedi.

Altın fiyatlarında dalgalanmalar olacağını vurgulayan Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesinin, ons altında 5 bin 500 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu belirtti. Memiş'in "Şimdi oraları söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi, bundan sonra sert düşüşler olur mu, düzeltmeler olur mu, mutlaka olur yani" değerlendirmesi de dikkat çekti.

'ALTIN YATIRIMCISI ELİNDEKİ VARLIĞA SAHİP ÇIKMALI'

Altın yatırımcısının elindeki varlığa sahip çıkarak, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini dile getiren Memiş, "Artık altın tarafında altın sahibi olabilecek miyiz diye bir düşünceye sahip olmaları lazım" dedi.

İslam Memiş "Altın fiyatları durursa mı sürpriz olur hareketlilik devam ederse mi?" sorusuna da yanıt verdi. "Sürpriz bir şey yok." diyen Memiş, bugünkü dünya koşullarına dikkat çekerek altında yükselişine devam edeceğini söyledi. Altında sürpriz olmayacağını belirten Memiş, değerli metalin sert bir şekilde düzeltme yaptığı zaman da bunu düzeltme olarak göreceklerini ifade etti. Bu durumunda şaşırtıcı olmayacağını söyleyen Memiş, ana temele bakmak gerektiğini söyleyerek, altının yükseleceğini belirtti.

'ALTINDA ARTIK FİYAT DEĞİL MİKTAR ÖNEMLİ'

Altının her geçen yıl kendini aratacağını söyleyen Memiş, herkesin elindeki varlıklara sahip çıkması gerektiğini ifade etti. "Yeni bir devir yani yeni bir dönem başladı." diyen Memiş hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını altında artık fiyatın değil miktarın önemli olduğunu vurguladı.